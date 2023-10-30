شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تفاهم لتعزيز جودة التعليم والتدريب الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب -ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد", مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز التعاون في مجالات جودة التعليم والتدريب للتخصصات الصحية، وذلك على هامش ملتقى الصحة العالمي في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات بالرياض، الذي يعقد خلال الفترة من 29 - 31 أكتوبر 2023م.

وقع الاتفاقية من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب، المدير التنفيذي لمركز "اعتماد"، الدكتور محمد بن صالح باشمّاخ، ومن جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وقعها المدير التنفيذي للاعتماد الدكتور حسين بن عبدالله الحسين.

استفادة متبادلة

هدفت المذكرة إلى تأطير العمل المشترك بين الهيئتين لتعزيز الاستفادة المتبادلة بينهما ورفع مستوى التكامل في كل ما يتعلق بجودة التعليم والتدريب، وتبادل الخبرات في المجالات المتعلقة بأنشطة الطرفين.

وتمثلت بنود المذكرة في تبادل الخبرات والمعلومات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن ‏‏اختصاصات وأعمال الطرفين، وتعزيز التعاون بينهما في جودة التعليم والتدريب للتخصصات الصحية، إضافة إلى التعاون في تنفيذ الأبحاث المشتركة في المجالات ذات العلاقة بالأنشطة التي تدخل ضمن ‏‏اختصاصات وأعمال الطرفين، والتنسيق المشترك فيما يخص تخطيط وكفاءة القوى العاملة الصحية، ورفع مستوى التعاون والتكامل بين الطرفين في مجال مشاركة وتبادل البيانات وفق المتطلبات النظامية اللازمة.

كما تتضمن المذكرة، التعاون في مجال تنظيم ورش العمل والدورات التدريبية المشتركة بين الطرفين، وكذلك المواءمة بين المعايير الأكاديمية التخصصية في التخصصات الصحية التي تُعدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، التي هي جزء من عمليات الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصحية الأكاديمية في الجامعات والكليات السعودية والمعايير المهنية للتخصصات الصحية التي تُعدها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية والمستخدمة للترخيص المهني، بالإضافة إلى الاستمرار في التعاون والتطوير الدوري للإطار التخصصي للتخصصات الصحية (وثيقة التعلم - جاهزية)، الذي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف للمجال التخصصي وتضمينه كمتطلب من متطلبات الاعتماد الأكاديمي، وتقييم خريجي البرامج وفقاً لهذا الإطار من خلال اختبارات الرخص المهنية.

شريك في البرامج الصحية

والجدير بالذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية عملت مع هيئة تقويم التعليم والتدريب كشريك قطاعي في البرامج الصحية وهي: الطب، وطب الأسنان، والتمريض، والصيدلة، والتغذية العلاجية، والمختبرات الطبية.

وتعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب على ضمان جودة مخرجات التعليم والتدريب ورفع جاهزيتها لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع الجهات الوطنية والهيئات التخصصية كافة بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية، التي تشمل مستهدفات خاصة بالاعتماد، كما تعمل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بتأهيل الكوادر البشرية الصحية من خلال الإشراف على برامج التدريب العلمية والمهنية المتمثلة في شهادة الاختصاص السعودية والدبلومات توفير الكوادر الصحية المؤهلة التي ترعى المريض بإنسانية وكفاءة.