شكرا لقرائتكم خبر عن "مسام" ينتزع 688 لغمًا في اليمن خلال 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يواصل مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، إذ تمكَّن من انتزاع 688 لغمًا في مختلف مناطق اليمن خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2023م.

ومنها 10 ألغام مضادة للأفراد، و123 لغمًا مضادًا للدبابات، و2.409 ذخائر غير منفجرة، و5 عبوات ناسفة.

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ونزع فريق "مسام" 113 ذخيرة غير منفجرة و12 لغمًا مضادًا للدبابات وعبوتين ناسفتين في محافظة عدن، وفي مديرية هجر بمحافظة الضالع نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد.

كما استطاع الفريق في محافظة الحديدة من نزع لغمين مضادين للدبابات و13 ذخيرة غير منفجرة في مديرية الخوخة، ولغمين مضادين للدبابات وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية حيس.

وفي محافظة مأرب تمكن الفريق من نزع 7 ذخائر غير منفجرة في مديرية الوادي، و100 لغم مضاد للدبابات و350 ذخيرة غير منفجرة في مديرية مأرب، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات في مديرية رغوان.

419 ألفًا و997 لغمًا زُرعت بعشوائية

وفي محافظة شبوة نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد وذخيرة واحدة غير منفجرة في مديرية بيحان، وفي محافظة تعز تمكن فريق "مسام" من نزع لغم واحد مضاد للأفراد، ولغم واحد مضاد للدبابات وذخيرتين غير منفجرتين في مديرية باب المندب.

و6 ألغام مضادة للأفراد و60 ذخيرة غير منفجرة في مديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للأفراد ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات بمديرية صبر، و4 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب.

وبذلك يرتفع عدد الألغام التي نُزعت خلال شهر أكتوبر إلى 2.894 لغمًا، ليصبح عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن إلى 419 ألفًا و997 لغمًا زُرعت بعشوائية في مختلف الأراضي اليمنية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.