الدفاع المدني: أمطار غزيرة على مناطق المملكة حتى الجمعة المقبل

وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار تشمل العاصمة المقدسة والطائف والجموم والكامل والخرمة وتربة ورنية والمويه والليث والقنفذة وأضم والعرضيات وميسان وبحرة، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح والخرج والمزاحمية وعفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق ومرات وضرما، وأجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة والمدينة المنورة وحائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والقصيم والمنطقة الشرقية.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار على مكة المكرمة لتشمل جدة ورابغ وخليص، وستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والزلفي والغاط وشقراء والمجمعة وثادق، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية والقصيم.
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