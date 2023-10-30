تبوك تسجّل أعلى كميات لهطول الأمطار بـ26.6 ملم

سجّلت منطقة تبوك أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار أمس الأحد، حيث بلغت (26.6) ملم في مطار تبوك، و (15.0) ملم في تيماء. جاء ذلك في تقريرٍ لوزارة البيئة والمياه والزراعة لرصد كميات هطول الأمطار في جميع مناطق المملكة، من خلال (87) محطة رصد هيدرولوجية ومناخية.

وسجّلت رحيب بتبوك (14.4) ملم، والعسافية (9.2) ملم، وعلقان حقل (7.0) ملم، فيما سجّلت العلا في منطقة المدينة المنورة (22.0) ملم، والحسو - الحناكية (21.6) ملم، والصويدرة (17.4) ملم، واليتمة - وادي الفرع (11.6) ملم.

وفي بقية المناطق، سجّلت فرسان في منطقة جازان (19.0) ملم، ومطار جازان (16.0) ملم، وقيادة حرس الحدود بجازان (12.0) ملم، وميناء جازان (11.0) ملم، وفي منطقة الجوف، سجّلت ميقوع بطبرجل (13.4) ملم، ودومة الجندل (12.2) ملم، وأبو عجرم بدومة الجندل (11.2)، ومحطة القطار بدومة الجندل (10.8) ملم. وسجّل المركز الوطني للأرصاد بأبها في منطقة عسير (11.2) ملم، ورجال ألمع (9.6) ملم، والشغف بأبها (8.8) ملم. وفي منطقة مكة المكرمة، سجّلت الشفا بمحافظة الطائف (7.4) ملم، والهدا (5.0) ملم، وغميقة بالليث (6.0) ملم، فيما سجّلت بلجرشي في منطقة الباحة (6.0) ملم، والمخواة (5.0) ملم. وفي منطقة حائل، سجّل مطار حائل (2.0) ملم، وجبة حائل (1.3) ملم.

بينما سجّل مطار عرعر في منطقة الحدود الشمالية (1.5) ملم، ومطار القصيم في منطقة القصيم (0.5) ملم. وكانت منطقة مكة المكرمة قد سجّلت أعلى معدل لكميات هطول الأمطار في المملكة أمس الأول السبت؛ حيث بلغت (42.0) ملم في سد الليث بمحافظة الليث، و(37.9) في الرصيفة بمكة، فيما سجّل حي الجامعة في محافظة جدة (37.6) ملم، والجموم (37.2) ملم.