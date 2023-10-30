جامعة الملك فيصل تستعد لإطلاق مؤتمر الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

أكملت جامعة الملك فيصل استعداداتها لإطلاق مؤتمر هاكاثون الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والمعرض المصاحب يوم غدٍ الثلاثاء، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين والمبتكرين، وذلك في مقر الجامعة بالأحساء.

وأوضحت الجامعة أن الهاكاثون الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام , يهدف إلى دمج مجموعة من المبتكرين والمطورين والخبراء في مجال الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والذكاء الاصطناعي، من خلال تكوين فرق لابتكار حلول رقمية وتطوير تطبيقات وتقنيات تساعد على تحقيق مستقبل أفضل للأمن الغذائي واستدامة للبيئة إضافة إلى استعراض 202 مشروع مسجل في الهاكاثون، إضافة إلى إقامة ورش عمل ومحاضرات وجلسات علمية متخصصة في الأمن الغذائي.

وأشارت إلى أن الهاكاثون يحتوي على أربعة مسارات في الاستدامة البيئية وهي مسار حماية البيئة والحد من التلوث، إدارة المخلفات وتدوير النفايات، ترشيد استهلاك المياه، الطاقة المستدامة، إضافة إلى خمسة مسارات في الأمن الغذائي والمتمثلة في مسار الحد من الفاقد والهدر الغذائي، وتعزيز سلامة وجودة الغذاء، وتنمية الإنتاج النباتي والحيواني، والحد من الآفات النباتية والأوبئة الحيوانية، وسلسة التوريد الغذائية اللوجستية.