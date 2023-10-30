"حازم الغامدي" يحتفل بزواجه بالرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - احتفل الدكتور حازم بن سفر الغامدي، بزواجه على كريمة اللواء متقاعد الدكتور حامد بن علي الغامدي، في مدينة الرياض ؛ بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء.

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