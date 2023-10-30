⁧‫"تعليم صبيا‬⁩": تعليق الدراسة الحضورية غدًا في جميع المكاتب بناء على تقرير الأرصاد

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محمد بن مسعود - الدمام - قررت إدارة تعليم صبيا تحويل الدراسة يوم غدٍ الأحد إلى التعليم عن بعد‬⁩ عبر ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ في جميع مكاتب التعليم التابعة للإدارة.

‏ وقال متحدث تعليم صبيا‬⁩ إبراهيم الحازمي أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد تقرّرتحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء 16 / 4 / 1445هـ؛ لتكون "عن بُعد" عبر ⁧‫منصة مدرستي‬⁩ ، لجميع مدارس الإدارة.

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