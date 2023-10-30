تراند اليوم : الجيش الإسرائيلي يعلن عن تحرير مجندة إسرائيلية رهينة لدى حركة حماس في غزة

صحيفة الخليج 365: أعلن الجيش الإسرائيلي إنه "تم الافراج عن الجندية في الجيش الإسرائيلي أوري مغيديش بعد اختطافها من قبل حركة حماس".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، الإثنين : "تم فحص الجندية طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها، فالجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك سيواصلان العمل لاطلاق سراح المختطفين".

وكشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحكومة الإسرائيلية تواجه ضغوطات متزايدة لمقايضة نحو 230 رهينة في غزة بآلاف السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وأسفرت محادثات سابقة عن إطلاق سراح 4 رهائن من النساء ، في عمليتين منفصلتين.