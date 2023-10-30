استعراض المخطط الاستراتيجي لتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر أمس ورشة عمل تحت عنوان «استعراض المخطط الاستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير»، وذلك برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، حيث تضمنت عددا من الموضوعات المهمة، شملت استعراض المخطط وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير، وأنشطة المركز في مناطق المملكة، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء مستقبلا، واعتماد الخطة التنفيذية والتوصيات المقترحة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن الورشة تمثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للمبادرة الأمير محمد بن سلمان؛ إذ تعد أول ورشة عمل بعد إعلانه خارطة الطريق الخاصة بزراعة 10 مليارات شجرة، التي تندرج ضمن التزامات المملكة الوطنية والدولية للتصدي للتحديات البيئية المتعلقة بالمناخ، ما يسهم في تحسين جودة الحياة.

وبين أن المركز يؤمن بأن نجاح هذه المبادرة وترجمة خططها على أرض الواقع إنما هو عمل تكاملي تتشارك فيه جميع الجهات في القطاعين العام والخاص، وهو ما عكسته هذه الورشة، التي شهدت مشاركة واسعة من فروع منظومة البيئة في المناطق، التي أصبح العمل عبر هذه الجهود التشاركية ومن خلالها تكامليا ومثريا. وشهدت الورشة عروضا فنية لمجموعة من إدارات المركز.

المشاركون بورشة العمل: