شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض "إبداع جدة 2024" بمشاركة 400 مشروع بحثي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة، اليوم الاثنين، معرض الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع جدة 2024". الذي تنظّمه إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم جدة، بحضور مدير عام التعليم بالمحافظة منال بنت مبارك اللهيبي، وعددٍ من قيادات تعليم جدة، ويستمر المعرض لمدة يومين، وذلك بقاعة المؤتمرات بجامعة جدة.

أهم مشاريع المعرض

وتجوّل سموّه في أركان المعرض حيث اطّلع على مشاريع الطلاب البحثية المشاركة في المعرض، التي تجاوزت 400 مشروع بحثي قدمها 400 طالب وطالبة في 23 مجالًا علميًا، كما ضم المعرض الورش التدريبية للطلاب والطالبات، والمسرح، والأركان التعريفية لبرنامج الكشف عن الموهوبين، والأولمبياد الوطني للذكاء الاصطناعي.

تنمية روح الإبداع لدى الطلبة

ويهدف المعرض الذي يستمر لمدة يومين، إلى توفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات وتنمية روح الإبداع لديهم، واكتشاف المواهب تمهيدًا لتمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدوليّة بمشاريع متميزة.

يُذكر أن الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي بتعليم جدة 2024، شهد تسجيل أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة، بالإضافة لتقديم 42 برنامجًا تدريبيًّا للطلاب والطالبات؛ التي تهدف لتطوير مهاراتهم وتقديم الدعم الفني لهم، والارتقاء بالمشاريع العلمية المقدمة، وتأهيلها للمنافسة العالمية. فضلًا عن نشر ثقافة البحث العلمي والابتكار، وبث روح المنافسة للمشاركة في المعارض والمنافسات الدولية.