شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق منصة "بوابة تمور العلا" لتسويق منتجات المحافظة إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا "بوابة تمور العُلا"، وهي منصة إلكترونية تقدم الخدمات لأصحاب المزارع لتسويق منتجاتهم الزراعية من التمور، عبر نافذة بيع رقمية موثوقة، وربطها بالأسواق المحلية والعالمية.

أهم خدمات المنصة للمزارعين

كما تقدم المنصة عددًا من الخدمات للمزارعين من ضمنها: تسويق التمور بالتجزئة عبر منافذ البيع المختلفة، وإقامة المزادات الإلكترونية للأنواع الفاخرة من التمور، وتسويق التمور بالجملة لطلبات التصدير والكميات الكبيرة، كما تتيح المنصة خدمة فرصة تتيح لمنتجي التمور في العلا المشاركة في توفير طلبات الشراء الواردة لبوابة تمور العلا، وتوفير خدمات لوجستية متنوعة تتمثل في التخزين والتعبئة والتغليف والتوصيل، كما يمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر هذا الرابط.

سوق مهرجان العلا للتمور

إضافة إلى ذلك أطلقت الهيئة مؤخرًا سوق مهرجان العلا للتمور، الذي يقدم مجموعة من الفعاليات المتنوعة والمنتجات المحلية والحرف اليدوية، وذلك خلال إجازات نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بجوار سوق المزارعين بالمنشية.

ويعد السوق فرصة مناسبة للمزارعين في تسويق تمورهم بالإضافة إلى إكسابهم تجربة ثقافية زراعية تسهم في تعزيز تنافسية تمور العلا محليًا وإقليميًا؛ تحقيقًا للتنمية الاقتصادية عبر قطاع الزراعة في العلا. حيث تشكّل تمور العلا علامة بارزة في مهرجانات التمور السعودية، بالعمل مع العديد من الشركاء والمؤسسات لتنمية قطاع الزراعة ضمن أهداف التنمية المستدامة للمحافظة وفق أهداف رؤية المملكة 2030.