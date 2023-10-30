شكرا لقرائتكم خبر عن بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل واشنطن في زيارة رسمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارةٍ رسمية.

وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأمريكيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.