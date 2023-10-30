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بتوجيه من ولي العهد.. وزير الدفاع يصل واشنطن في زيارة رسمية

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واس- واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، في زيارةٍ رسمية.

وذلك بناءً على توجيه من صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-.

وسيلتقي سموه خلال الزيارة عددًا من المسؤولين الأمريكيين؛ لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومناقشة القضايا الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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