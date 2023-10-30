%81 زيادة في عيادات المراكز الصحية بالأحساء

أكد ركن تجمع الأحساء الصحي، المشارك في ملتقى الصحة العالمي تحت شعار «استثمر في الصحة»، الذي تستضيفه الرياض على مدى 3 أيام، ضمن جناح شركة الصحة القابضة «لصحتك اجتمعنا»، تفعيل دور مراكز الرعاية الأولية في المحافظة، لتخدم كل شرائح المجتمع بأعلى جودة. بينما كشفت البيانات الإحصائية في الركن ازدياد عدد العيادات في المراكز الصحية 81%، لترتفع أعداد العيادات من 135 عيادة إلى 245 عيادة.

وأبان التجمع أنه قطع شوطًا كبيرًا في سبيل تطوير وتفعيل البنية التحتية للأنظمة الإلكترونية في عدد كبير من مرافقه الصحية، حيث بلغ عدد المراكز الصحية التي فعلت الأنظمة الإلكترونية 62 مركزًا حتى العام الجاري 2023، بنسبة نمو وصلت إلى 95% مقارنة بالعام 2019. بينما بلغ عدد المستشفيات التي فعلت الأنظمة الإلكترونية حتى العام الحالي 5 مستشفيات، ومن المتوقع اكتمال عقد بقية المرافق خلال منتصف العام المقبل، ضمن إستراتيجية التجمع لتطوير البنى التحتية الإلكترونية في كل المنشآت التابعة له، علاوة على إبرام اتفاقية تعاون مشترك مع المركز الوطني للمعلومات الصحية في المجلس الصحي السعودي بشأن مشروع الربط مع الملف الصحي الموحد، للارتقاء بالخدمات الصحية، وتعزيز الجودة والكفاءة باستخدام الحلول التقنية الذكية.

900 ألف مستفيد

أوضحت البيانات الإحصائية في الركن زيادة أعداد المستفيدين من المراكز الصحية من 178 ألف نسمة إلى 900 ألف نسمة (70% من سكان الأحساء)، وازدياد في نسبة تغطية المراكز الصحية ببرنامج HIS من 55% إلى 95%. وأتاح الركن التعرف على مسيرة التجمع منذ انطلاق رحلة أعماله قبل أكثر من 3 أعوام في تقديم الخدمات العلاجية وتطويرها عبر حزمة من المبادرات على الصعيد العلاجي والوقائي، والسعي نحو تجويد الخدمات المقدمة للمستفيدين، بالإضافة إلى تقديم عرض لإبراز الإنجازات والأولويات والمشاريع التحسينية التي تحققت.

الباركود

حرص فريق التجمع الصحي على استخدام أكثر من وسيلة تواصل مع الزوار من خلال استخدام خدمة الباركود المطبوع على بطاقات مخصصة توزع على زوار الركن في التعريف بالمبادرات الناجحة التي أطلقها التجمع على صعيد خدمات الرعاية الطبية والعلاجية والوقائية بطريقة تضمن سهولة وسرعة وصول المعلومة للزائر، والاستفادة من المعلومات المقدمة للراغبين في حفظها، والرجوع إليها في أي وقت.