منصة قوى تضيف خاصية جديدة لتحديد نوع الراتب

أضافت منصة قوى خاصية جديدة تتيح لأصحاب العمل تحديد نوع الراتب أثناء توثيق العقد.
تمكن الخاصية الجديدة صاحب العمل من اختيار نوع الراتب الأساسي، إما راتبًا ثابتًا لا يقل عن 400 ريال كحد أدنى، أو راتبًا متغيرًا مرتبطًا بنسبة معينة من مبيعات أو أرباح أو إنتاج العامل.
وأوضحت المنصة أن النسبة المتغيرة يجب توضيحها في أيقونة قاعدة الحساب، مثل (20% من المبيعات).
جدير بالذكر أن المادة الثانية من نظام العمل السعودي تُعرّف الأجر الأساسي بأنه كل ما يعطى للعامل مقابل عمله، سواء بموجب عقد عمل مكتوب أو غير مكتوب، بغض النظر عن نوع الأجر أو طريقة أدائه، مضافًا إليه العلاوات الدورية.
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