10فوائد كبيرة لخضار"الخس" أبرزها علاج لأمراض القلب والسرطان والسكر

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عدن - ياسمين التهامي -

10فوائد كبيرة لخضار"الخس" أبرزها يقيك امراض القلب والسرطان

كخضار بسيط وبامكان اي انسان ان يتناوله لسعره المناسب يحتوي "الخس" على فوائد عديدة يستفيد منها جسن الإنسان حيث يعتبره الصينيون جالبا للحظ، وكان رمزا لتبجيل الملوك الرومانين، انه الخس!

فيما يلي "ناس تايمز" ينشر فوائد "الخس " على جسم الانسان

1- المساعدة في خسارة الوزن:

يعتبر الخس مصدراً منخفضاً للسعرات الحرارية، وتقريبا لا يحوي أي دهون فالمئة غرام من أوراق الخس الطازجة سعراتها الحرارية لا تزيد عن 15 سعر حراري ونسبة دهون لا تتعدى 0.15 غم. ولهذا السبب فالخس يعد غذاء مثالي لمن يطمحون الى خسارة الوزن أو السيطرة عليه، فضلاً عن كونه مصدر غني للألياف الغذائية التي تساهم في زيادة الاحساس بالشبع وتقليل كمية الطعام المتناولة خلال اليوم.

2- تعزيز صحة القلب وخفض مستويات الكولسترول:

يساعد الخس في تعزيز صحة القلب والشرايين بعدة طريق، يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

يعتبر الخس مصدر للألياف الغذائية التي تعمل على تقليل مستويات الكولسترول السيء في الجسم LDL، مما يساعد في الوقاية من أمراض القلب والشرايين.

الخس هو مصدر للأحماض الدهنية المفيدة والغير مشبعة مثل الاوميغا 3 والأوميغا 6 ، والذي يحتويها بنسبة 2- 1. ومما لا شك فيه هو مدى أهمية تناول الأوميغا 3 في تعزيز صحة القلب والشرايين. اقرأ المزيد حول ذلك في: الأوميغا 3 يمنع أمراض القلب.

الخس مصدر غني بمضادات الاكسدة القوية مثل فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تمنع تأكسد الكولسترول وتحارب الالتهابات.

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

غنى الخس بالألياف الغذائية والسليلوز يساعد على تعزيز صحة الجهاز الهضمي وعملية الهضم، ويحسن من حركة الامعاء وتوازن بيئتها. كما ووجد بأن الألياف التي يحويها الخس تساعد في ازالة الاملاح الصفراء من الجسم وتحسن من صحة المرارة.

4- المساعدة في علاج اضطرابات النوم والأرق:

تسمى المادة السائلة الموجودة في الخس Lactucarium والتي قد تلاحظها عند قضمك لأوراق الخس، هي المساعدة بشكل اساسي في اعطاء الخس ميزة علاج اضطرابات النوم والارق والتي اشتهر الخس فيها منذ القدم. والخس يعتبر أحد الخضار المساعدة على الاسترخاء بفضل محتواه الجيد من المعادن وخاصة البوتاسيوم.

5- الحفاظ على بيئة الجسم قلوية Alkaline :

يعد الخس أحد أشهر الأغذية القلوية، فهو يساعد في الحفاظ على توازن البيئة الحمضية/القاعدية acid/alkaline balance ، كما أنه يساعد على ازالة السموم من الجسم. مما يجعله غذاء مساعد على صفاء الذهن ويعزز عملية التفكير والاسترخاء والحصول على نوم عميق وبشرة صافية.

6- غذاء صديق لمرضى السكري:

يعتبر مؤشر نسبة السكر في الدم للخس منخفض مما يجعله غذاء مثالي لمريض السكري، بالاضافة الى كونه منخفض بالكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون وعالي بالالياف الغذائية.

7- تعزيز المناعة

غنى الخس بمضادات الأكسدة كالبيتا كاروتين (فيتايمن A) وفيتامين C يساعد على تعزيز المناعة ومحاربة الالتهابات، وتعزيز صحة الجلد الذي يعتبر خط الدفاع الأول عن الجسم. كما وأن تناول الخس يساعد في تعزيز عملية الهضم وامتصاص المغذيات في الأمعاء بشكل صحيح مما يقوي عملية الدفاع ضد تواجد البكتيريا الضارة وتكاثرها.

ومن المعروف أن تناول مصادر فيتامين C يساعد بشكل كبير في الوقاية من نزلات البرد والانفلونزا وتخفيف أعراضها.

8- مكافحة السرطان

لقد أظهرت الدراسات أن صبغة الكلوروفيل الخضراء Chlorophyll الموجودة في الخضار الورقية كالخس قد تساهم بتقليل خطر الاصابة ببعض السرطانات مثل سرطان القولون، وبينت دراسات أخرى أن تناول نظام غذائي فقير بالخضراوات الورقية الخضراء قد يرتبط برفع خطر الاصابة بالسرطان.

كما وأنه لمن المعروف أن مضادات الأكسدة وفيتايمنات A و C تساهم في السيطرة على الخلايا السرطانية والوقاية من انتشارها في الجسم وحماية الخلايا والحمض النووي من التلف. ولقد ارتبط النظام الغذائي العالي بمضادات الأكسدة هذه التي يحيوها الخس بخفض خطر الاصابة بكل من سرطان الرئة والجلد والبروستاتا والمبيض والثدي.

9- تعزيز صحة العظام وتقويتها

الخس كغيره من الخضار الورقية هو مصدر لفيتامين K وهو مهم جدا وضروري لبناء العظام وزيادة كثافتها ومنع الهشاشة، كما ومن المعروف الدور الحيوي الذي يلعبه هذا الفيتامين في تخثر الدم والتئام الجروح والكدمات والوقاية من العديد من الامراض. بالاضافة الى ذلك فمحتوى الخس من الكالسيوم المعروف بدوره الاساسي في الحفاظ على هيكل عظمي سليم، يجعل لتناول الخس دور كبير في تقوية العظام وتعزيزها.

10- تعزيز صحة العين والنظر

مضادات الأكسدة التي يحويها الخس وخاصة فيتامين A وفيتامين C، تساعد في الحفاظ على صحة العين وحمايتها من الاضطرابات. ووجود نقص في اي منها قد يؤدي الى الاصابة بـ: سماكة القرنية Thickening of the cornea، الضمور البقعي Macular degeneration، الزرق Glaucoma، اعتام عدسة العين Cataracts. اذا فتناول الخس وغيره من مصادر هذه الفيتامينات قد يساعدك في أن تكون أقل عرضة للاصابة من أي من هذه المشاكل وخاصة مع التقدم في السن.