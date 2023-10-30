شكرا لقرائتكم خبر عن سعودية ثرية تنشر طلبا جريئا للزواج بأي رجل ينقذها من " شقيقها الخبيث " وتتكفل بكل مصاريف الزفاف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أقدمت سيدة أعمال سعودية على خطوة “جريئة” وغير مسبوقة في المجتمع السعودي بالبحث عن زوج مناسب لها، واضعة شروطاً يجب أن يلتزم بها كل مَن يتقدم لطلب الزواج منها، متعهدة بدفع تكاليف المهر كاملة، ومساعدة العريس في “مصاريف الزفاف”.

وذكرت سيدة الأعمال أن المتقدم للزواج منها يجب أن تتوفر فيه عدة شروط وهي: أن يكون شاباً محافظاً على الصلاة، وذا خلق حسن، وليس عليه أي سابقة جنائية، أو مخلة بالشرف، وألا يتجاوز عمره 35 عاماً، وذا شكل مقبول. مبدية استعدادها مساعدة “زوج المستقبل” في تكاليف الحياة، مؤكدة أنها على استعداد تام للوقوف إلى جانب مَن يتقدم للزواج منها إن توفرت فيه جميع الشروط المذكورة سابقاً. وفقاً لـ “الوكالات”.

وعن سبب تصرفها هذا، ذكرت السيدة أنها تبحث عن عريس يتحمل تصرفات أخيها الذي كان السبب في عدم زواجها إلى الآن بتصرفاته الرعناء، فلم تجد حلاً سوى أن تبحث بنفسها عن شاب جاد يتحمل تصرفات أخيها، ويستطيع إقناعه بالزواج منها بعد أن فقدت الأمل في تغيير قناعاته على الرغم من محاولات والدتهما المتكررة، وعدد من أقاربهما بإقناعه بتغيير طريقة تصرفه مع كل مَن يتقدم لخطبتها.

مشيرة إلى أن أخاها الأكبر هو العائق الوحيد أمام زواجها حيث سبق أن رفض عدداً ممَّن تقدموا لخطبتها لأسباب غير مقنعة بالنسبة إليها، كما أنه يقوم في كل مرة يتقدم فيها شاب لخطبتها باستفزازه، وعدم الرد على اتصالاته، والإخلال بالمواعيد معه بهدف قطع الطريق أمامه وجعله يتخلى عن فكرة الزواج منها.