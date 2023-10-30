شكرا لقرائتكم خبر عن 4 فواكه بسيطة تكسب بها صحتك وتخسر بها الكرش والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يبحث الجميع عن حلم الرشاقة وخسارة وزنهم الزائد، حتى يحصلوا على القوام المثالي، الذي يساهم في الوقاية من الكثير من الأمراض والحفاظ على الشكل العام للجسم.

ويعاني الكثير من الرجال من وجود بروز في البطن أو ما يعرف بالـ«كرش» وذلك نتيجة تراكم الدهون في محيط الخصر وهو من أشد أنواع الدهون خطورة على صحة الرجل وبخاصة مسألة الخصوبة.

وهناك العديد من الأطعمة التي تساهم في تخسيس الكرش، وتتميز الفواكه بأنها منخفضة فى السعرات الحرارية بشكل طبيعى وغنية بالسكر الطبيعى، ومن الناحية الغذائية والصحية فهى لا تقدر بثمن، لأنها توفر مجموعة من الفيتامينات والمعادن وهناك 4 فواكه سحرية تساعد على تخسيس الكرش بسهولة نستعرضها فيما يلي.



البرتقال

أكدت عدة دراسات أن برتقالة واحدة فى اليوم يمكن أن تغنيك عن زيارة الطبيب، حيث إن ثمرة واحدة من البرتقال توفر للجسم أكثر من 90٪ من فيتامين C من احتياجاته وأشار الباحثون إلى أن فيتامين C مهم للحفاظ على الكولاجين المكون الهيكلى المهم من النسيج الضام الذى يعزز صحة العظام والجلد، كما أن البرتقال يحتوى على 87٪ من المياه، ما يجعلها ثمرة مرطبة بشكل لا يصدق، ويساعد على زيادة الطاقة الطبيعية.

المانجو

تتميز المانجو بأنها تساعد على فقدان الوزن وتخسيس الكرش، نظرًا لأن ربع كوب منها يحتوى أكثر من 6 جرامات من الألياف، وكمية كبيرة من فيتامين أ وفيتامين ب، حيث إن فيتامين أ ضرورى لتعزيز الإبصار، كما يساهم في عملية التمثيل الغذائى، وبالتالي تساعد على التخسيس.

التوت

يحتوي التوت على كميات كبيرة من الألياف ويحتوى على العناصر الغذائية الأساسية بما فى ذلك فيتامين C والمنجنيز، وفيتامين K، وهي العناصر التى تساعد على حرق الدهون من خلال زيادة التمثيل الغذائي، في حين أن الألياف تساعد على إبطاء عملية الهضم، وتعزز الشعور بالشبع لمدة أطول.

الكمثرى

تعتبر الكمثرى ملين طبيعى لأنها غنية بالألياف، حيث تحتوى حبة الكمثرى متوسطة الحجم على 6 جرامات من الألياف و100 سعر حراري، كما أنها مصدر كبير لفيتامين C، ويمكن أن تساعد فى الحفاظ على الكولسترول فى مستوياته الطبيعية، كما أنها تساهم في القضاء على الكرش نهائيا.