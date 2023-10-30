شكرا لقرائتكم خبر عن “هواوي” الصينية تفاجئ الولايات المتحدة مجدداً ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت شركة “هواوي”، عملاق التكنولوجيا الصيني، أن إيراداتها زادت بنسبة 2.4% على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (حوالي 63.6 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، رغم العقوبات الأمريكية.

وبلغ هامش الربح الصافي 16% خلال هذه الفترة نفسها، حسبما ذكرت الشركة في تقرير أصدرته مؤخرا. وفي النصف الأول من عام 2023، حققت الشركة إيرادات إجمالية قدرها 310.9 مليار يوان، بزيادة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مع هامش ربح صاف قدره 15%.

وأقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات واسعة على شركة هواوي عام 2019، أدت لاستبعادها من بناء شبكات الجيل الخامس من العديد من الدول الحليفة لواشنطن، عقب تفوقها على آبل آبل الأمريكية بمبيعات الهواتف الذكية ومنافستها سامسونغ الكورية.

وعقب تلك العقوبات شهدت هواوي عجزاً قدره 12 مليار دولار أمريكي في إيراداتها في العام نفسه، لكنها كافحت للحفاظ على سلاسل التوريد واضطرت إلى زيادة البحث والتطوير بشكل كبير، لتحقق في الربع الأول من عام 2020، رغم العقوبات تفوقاً في مبيعات الهواتف الذكية على العملاق الكوري سامسونغ والأمريكي آبل.

وفي عام 2022 تراجعت أرباح شركة هواوي تكنولوجيز بنحو 67% في الربع الأول بسبب عقوبات التجارة والاستثمار الأمريكية، كما تراجعت مبيعات الشركة من الهواتف المحمولة بشكل كبير، ولكن حلت محلها بشكل كبير الشركات الصينية الأخرى مثل شاومي، oppo، وvivo.

وفقاً لتقديرات صناعة شبكات الجيل الخامس فقد كلفت العقوبات الأمريكية على هواوي، الولايات المتحدة وحلفاءها أكثر من 100 مليار دولار أمريكي، حسبما ورد في تقرير لموقع Asia Times الذي يوجد مقره الرئيسي في إقليم هونغ كونغ الصيني المتمتع بالحكم الذاتي.

وفي أواخر أغسطس الماضي أطلقت شركة هواوي، أحدث نسخة من الهواتف الذكية “ميت 60 برو “، أثار ضجة واسعة في الغرب، لحمله رقاقة إلكترونية فائقة التطور، لتعبر واشنطن عن مخاوفها بشأن هذا التقدم التكنولوجي الصيني، متعهدة بالتحقيق في القضية، وفق ما أورده موقع قناة تي أر تي التركي.

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى أن هذا الهاتف يمثل اختراقاً تكنولوجياً كبيراً للشركة الصينية، إذ يتضمن معالجاً فائق التطور يمكِّنه من القدرة على دعم الجيل الخامس من شبكة الإنترنت. حسب تعبيرها.

وكانت هذه الخطوة مفاجئة للولايات المتحدة على وجه أخص، بعد سنوات من سعيها إلى حصار الصناعات الدقيقة الصينية. بينما تعهّد البنتاغون بإجراء تحقيقات لتبين حيثيات هذا التفوق التكنولوجي، وما مدى التطور الذي بلغته الصين في صناعة الرقائق.

وأشارت اختبارات السرعة التي شاركها المشترون على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية إلى أن هاتف “ميت 60 برو” قادر على سرعات تنزيل تتجاوز تلك الموجودة في هواتف الجيل الخامس من الإنترنت. وفق “تي آر تي”.

ويكمن سبب سرعة الهاتف الصيني الحديث في توافره على المعالج المتفوق “كيرين 9000 إس”، الذي يعمل بتقنية “7 نانومتر” الأحدث في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية.

يشار إلى أن هذا المعالج ثمرة شراكة بين عملاقي الصناعة الدقيقة الصينية؛ شركة هواوي وشركة “سي إم آي سي” أكبر شركة لتصنيع الرقائق في الصين، حسب شركة الأبحاث التكنولوجية “TechInsights”” التي تؤكد أن المعالج المستخدم في “ميت 60 برو” هو أول معالج يستخدم تقنية “7 نانومتر” الأكثر تقدماً من “سي إم آي سي”، ما يشير إلى أن الحكومة الصينية تحرز تقدماً في محاولاتها لبناء نظام بيئي محلي للرقائق.