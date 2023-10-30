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عدن - ياسمين التهامي -

علمياً تناولك كوب واحد من "الشاي" يومياً يقيك من هذا المرض المخيف

يعتبر مشروب الشاي أحد المشروبات المفضلة لدى الكثير من الناس غير انهم يتاولونه دون علم بالفوائد التي يحتويها حيث أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أنه يمتلك عدة فوائد ومزايا تعود بالنفع على الصحة والجسد.

وأكدت دراسة أمريكية حديثة، أن للشاي قدرة فعالة على حماية القلب من الإصابة ببعض الأمراض، حيث اعتمدت الدراسة على معطيات لنحو 6 آلاف رجل وامرأة.

ويحتوي مشروب الشاي على مجموعة من المكونات التي تجعل منه مشروباً صحياً بالغ النفع، إذ أنه يحتوي على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات وقد ثبتت قدرته على الحماية من الإصابة بسرطان الثدي والبروستاتا، كما أنه يمنح الجسم طاقة هائلة تمكنه من القيام بمختلف الأنشطة اليومية.

وخلصت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون كوب شاي يومياً تقل إصابتهم بانسداد الشرايين بنسبة تصل إلى 35%، كما تقل لديهم احتمالات الإصابة بباقي الأمراض التي تهدد سلامة القلب والشرايين.

وتشير تلك الدراسة إلى أن "الشاي" يعمل على منع تصلب الشرايين، فهو يعمل على إزالة ترسبات الكالسيوم التي تعلق بجدران الشرايين وتؤدي مع تراكمها إلى إضعاف الدورة الدموية، وهو ما يتسبب في أمراض اضطراب عمل القلب والشرايين.

ولم يجزم الباحثون بشكل قاطع كون تناول الشاي يقي من أمراض القلب، لأنها لم تتطرق إلى جميع عادات الأشخاص موضوع الدراسة سواء على مستوى تغذيتهم أو عاداتهم الرياضية، إذ يمكن أن يرتبط تناول الشاي بعادات صحية أخرى عند الأشخاص الذين تم تسجيل انخفاض إصابتهم بأمراض القلب.