شكرا لمتابعة خبر عن هل نحن مقبلون على فيروس أشد فتكا من كورونا .. حنان بلخي تجيب .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت مدير مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق الأوسط الدكتورة حنان بلخي، ما إن كان العالم على موعد أشد فتكا من فيروس كورونا أم لا.

وقالت حنان بلخي:”٧٠% من الأمراض الناشئة تأتي من المصادر الحيوانية، ومع مرور الوقت نواجه فيروسات مستجدة من القطاع الحيواني”.

وتابعت: “مواجهة مرض جديد شيء ليس مستبعد، لكن ندعو الله أن ما يكون أشد فتكا، وإذا كان كذلك فندعو الله أن نكون جاهزين من الناحية الصحية والخدمية للتعامل معها”، مشيرة إلى أنه لا يوجد وقت محدد لظهور ذلك الفيروس.

يذكر أن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، صرح في وقت سابق بأن العالم سيواجه جائحة أسوأ من كورونا.

ودعا مدير المنظمة العالمية، إلى الاستعداد لمواجهة المرض الخطير القادم دون ذعر أو إهمال، مشيراً إلى أن ما يقلق العلماء حاليا هو “متى سيحدث هذا؟”.