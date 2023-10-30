شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: توقعات بهطول أمطار على القصيم حتى يوم غدٍ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على منطقة ‎القصيم حتى يوم غدٍ الثلاثاء.

وأضافت الأرصاد بأنه من المتوقع هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم.

كما توقعت الأرصاد أن يكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك.