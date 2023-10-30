شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق : أمطار الوسم مباركة حتى لو كانت قليلة..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، على أن جميع الأمطار التي شهدتها المملكة الأيام الماضية ضمن موسم الوسم .

وقال الزعاق أن موسم الوسم أمطاره منبتة للأرض ومباركة حتى لو كانت قليلة ، خاصة أنها تنزل والأجواء معتدلة .

ولفت إلى أن ربيع حارات يعد أجواد الربيع ، خاصة الحارات الواقعة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المملكة فهي غنية بالعناصر ، بينما يفوز ربيع الرمل بروائحة العطرية .