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الزعاق : أمطار الوسم مباركة حتى لو كانت قليلة..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أكد خبير الأرصاد والأحوال الجوية الدكتور خالد الزعاق ، على أن جميع الأمطار التي شهدتها المملكة الأيام الماضية ضمن موسم الوسم .

وقال الزعاق أن موسم الوسم أمطاره منبتة للأرض ومباركة حتى لو كانت قليلة ، خاصة أنها تنزل والأجواء معتدلة .

ولفت إلى أن ربيع حارات يعد أجواد الربيع ، خاصة الحارات الواقعة في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية والشمالية الغربية من المملكة فهي غنية بالعناصر ، بينما يفوز ربيع الرمل بروائحة العطرية .

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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