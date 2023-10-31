التربوي "محمد صالح الطف" في ذمة الله

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 30 أكتوبر 2023, 8:49 مساءً

‏‎انتقل إلى رحمة الله تعالى التربوي الأستاذ محمد صالح بن سعيد الطف، اليوم الاثنين وسيصلى عليه بمشيئة الله غداً الثلاثاء بعد صلاة الفجر بالمسجد الحرام حيث سيوارى الثرى في مقابر المعلاة. والفقيد رحمه الله تعالى والد كل من: الدكتور أسامة، والعميد الدكتور عماد استشاري علم الميكروبات، والأستاذ الدكتور عبدالملك، والأستاذ الدكتور متعب، والأستاذة موضي. وسيكون العزاء ابتداء من يوم الثلاثاء إلى الخميس بين صلاتي المغرب والعشاء في منزله -رحمه الله- بمكة المكرمة بالعزيزية، وسيكون العزاء يوماً واحداً بالرياض يوم الأحد 21 ربيع الثاني من بعد صلاة المغرب بمنزل ابنه الدكتور أسامة بحي عرقة. "إنا لله وإنا إليه راجعون".

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