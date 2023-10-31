تراند اليوم : كادت تتسبب في حادث.. شاهد: فتاة تفاجئ قائد سيارة وتقطع الطريق أمامه بطريقة غريبة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لفتاة تفاجئ قائد سيارة وتقطع الطريق أمامه أثناء سيرة على أحد الطرق السريعة.

وأظهر الفيديو شخصا يقود سيارته بسرعة، وتفاجئ بفتاة تقطع الطريق وهي مرتبكة، وكادت تتسب في حادث وتعرض حياتها للخطر.

وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت مغردة : "المفترض تلتزم بطريق المشاة أو تنتبه عند عبورها للطريق السريع وتتأكد أن المسافة كافية للعبور .. مو تعبر وتبي العالم تمسك بريك لأجلها".

وأضاف مغرد: "سرعة من السائق وتصرف غريب من الفتاة، الحمدلله اللي سلم الوضع".