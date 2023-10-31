شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصول طائرة الإخلاء الطبي للتوأمين السياميين النيجيريين إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصلت طائرة الإخلاء الطبي للتوأمين السياميين النيجيريين إلى الرياض "حسنة وحسينة"، تمهيدًا لإجراء عملية فصلهما في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال بالرياض.

وكان مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكد العمل على تنسيق النقل، وتوقع وصول التوأمين السياميين الملتصقين وذويهم إلى مطار الملك خالد الدولي اليوم.

عمليات فصل التوائم السيامية في السعودية

كان قد ذكر الفريق الجراحي المختص تمكّن من فصل التوأمين السياميين التنزانيين "حسن وحسين"، خلال عملية جراحية معقدة استغرقت 16 ساعة، نُفذت بـ9 مراحل، في مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في مدينة الملك عبد العزيز الطبية للحرس الوطني بالرياض.

وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.

شارك في الجراحة 35 من الاستشاريين والمختصين بأقسام التخدير وجراحة الأطفال وجراحة المسالك البولية للأطفال والتجميل والعظام، إضافة إلى الكوادر التمريضية والفنية.