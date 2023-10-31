شكرا لقرائتكم خبر عن "الجوازات" تطلق ختم "استثمر في الصحة".. اعرف موعد إتاحته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المديرية العامة للجوازات، بالتعاون مع وزارة الصحة، ختمًا خاصًا يتضمن مسمى "استثمر في الصحة".

جاء هذا تزامنًا مع انطلاق ملتقى الصحة العالمي 2023 والمعرض المصاحب له.

موعد إتاحة ختم "استثمر في الصحة"

وسيُتاح الختم للمسافرين عبر مطار الملك خالد الدولي بالرياض، خلال فترة إقامة الملتقى من 29 إلى 31 أكتوبر 2023.

إدارات جوازات المناطق

قبل أيام كانت أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, 15130 قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول 1445هـ، بحق مواطنين ومقيمين لمخالفتهم أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وتنوعت العقوبات ما بين السجن والغرامة المالية والترحيل.

المخالفون لأنظمة الإقامة

وأكدت الجوازات على جميع المواطنين والمقيمين من أصحاب المنشآت والأفراد، عدم نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم، أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم في إيجاد فرص عمل أو سكن أو نقل.

ودعت حينها إلى التعاون والإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عبر الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، وبالرقم (999) في بقية مناطق المملكة.