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مخطط إستراتيجي لبرنامج التشجير

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نظَّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أمس، ورشة عمل تحت عنوان «استعراض المخطط الإستراتيجي لتنفيذ وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير»، وذلك برعاية نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي، حيث تضمنت عددًا من الموضوعات المهمة، شملت استعراض المخطط وحوكمة البرنامج الوطني للتشجير، وأنشطة المركز، وتبادل وجهات النظر للاستفادة من الخبرات السابقة وتلافي الأخطاء مستقبلًا، واعتماد الخطة والتوصيات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن الورشة تُمِّثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة الخضراء، التي أطلقها الأمير ، إذ تُعَدُّ أول ورشة عمل بعد إعلانه خارطة الطريق الخاصة بزراعة عشرة مليارات شجرة.


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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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