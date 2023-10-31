مخطط إستراتيجي لبرنامج التشجير

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور خالد العبدالقادر، أن الورشة تُمِّثل بداية مرحلة جديدة من مسيرة مبادرة السعودية الخضراء، التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان، إذ تُعَدُّ أول ورشة عمل بعد إعلانه خارطة الطريق الخاصة بزراعة عشرة مليارات شجرة.
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