شكرا لقرائتكم خبر عن نانسي عجرم تقهر " جورجينا " بسبب ما فعلته مع حبيبها " رونالدو " في موسم الرياض !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

كشفت لقطات في مقاطع فيديو كيف تفاعلت " جورجينا " صديقة رونالدو بعدم ارتياح من النجمة اللبنانية ناسي عجرم ، التي لم تتردد في احتضان النجم النصراوي " كريستيانو رونالدو " وقالت انها معجبة به اشد الاعجاب. وظهر الامر واضحا عندما قامت جورجينا بسحب صديقها والانصراف بعد الاعتذار بلباقة للفنانة نانسي عجرم .

وكانت جورجينا ونجم النصر كريستيانو رونالدو قد ظهرا مع الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، في مقطع فيديو من كواليس مباراة الملاكمة “معركة الأشرس” والتي تقام ضمن فعاليات موسم الرياض.

وأظهر المقطع ترحيب عجرم برونالدو وصديقته جورجينا حيث أنها حرصت على التقاط صورة تذكارية معهما أثناء النزال الذي يشهد حضور عدد ضخم من أبرز النجوم والمشاهير من مختلف أنحاء الوطن العربي.

يُذكر أن معركة الأشرس هي الحدث الرئيسي بأولى فعاليات موسم الرياض حيث سيتنافس كلًا من الملاكم فرانسيس نجانو ضد غريمه الملاكم البريطاني، تايسون فيوري في مباراة ينتظرها الآلاف من محبي رياضة الملاكمة حول العالم ويعتبر حدث استثنائي يحدث لأول مرة في الشرق الأوسط.