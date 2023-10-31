تراند اليوم : البيت الأبيض يكشف تفاصيل لقاء وزير الدفاع السعودي مع مستشار الأمن القومي الأميركي بشأن حرب غزة

صحيفة الخليج 365: أفاد البيت الأبيض، أن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان التقى يوم الإثنين بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وأكد التزام الرئيس جو بايدن بدعم الدفاع عن شركاء الولايات المتحدة ضد التهديدات من الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما في ذلك المدعومة من إيران.

وأوضح البيت الأبيض أن الرجلين أكدا أيضا أهمية منع اتساع رقعة الصراع بين إسرائيل وحماس، وفق "رويترز".

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن الجانبان أكدا على الحاجة الملحّة لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، كما شدد الطرفان وفق البيان على أهمية العمل من أجل تحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

واختتم البيان بالتأكيد على أهمية ردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن السعي لتوسيع الصراع الحالي بين إسرائيل و"حماس".

الجدير بالذكر أن وزارة الخارجية السعودية أصدرت بيانا جاء فيه: "تتابع المملكة بقلق بالغ التصعيد الإسرائيلي العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في القطاع".