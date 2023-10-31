تراند اليوم : مفاجأة بشأن مصير الفتاة التي شوهدت جثتها داخل شاحنة يقودها مسلحون فلسطينيون إلى غزة

صحيفة الخليج 365: أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه تم العثور على الفتاة الألمانية الإسرائيلية شاني لوك مقتولة.

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر منصة "إكس": نشعر بصدمة كبيرة عندما علمنا أنه تم العثور على جثة الألمانية الإسرائيلية شاني (لوك) البالغ من العمر 23 عامًا مقتولة والتعرف عليها".

ويشار إلى أن شاني اشتهرت بعد اختطافها من قبل حماس من مهرجان نوفا للموسيقى في 7 أكتوبر أثناء هجوم الحركة المفاجئ.

وكانت لوك تحضر المهرجان في جنوب إسرائيل في 7 أكتوب، عندما اخترقت حماس الحدود بين غزة وإسرائيل.