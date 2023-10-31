شكرا لقرائتكم خبر عن صقران بـ 173 ألفًا.. ماذا حدث في الليلة الـ 19 من مزاد نادي الصقور؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وسط حضور وإقبال كبيرين من هواة الطرح والصقارين في المملكة والمنطقة، أقيمت الليلة الـ 19 من ليالي مزاد نادي الصقور السعودي.

وبِيع اليوم صقران بمبلغ 173 ألف ريال، إذ كانت البداية مع "شاهين فرخ" طرح شرق عرعر للطاروحين عبد الرحمن وإبراهيم العنزي.

مزاد نادي الصقور السعودي

وبدأت المزايدة عليه بـ 50 ألف ريال، قبل أن يباع بمبلغ 82 ألف ريال. بعدها عُرض الصقر الثاني "شاهين فرخ"، طرح الشعلان، للطاروحين سالم وعبد الرحيم الجهني، وبيع بمبلغ 91 ألف ريال.

وأبدى الطاروح عبد الرحيم الجهني سعادته بالصفقة التي شهدت بيع صقره بـ 91 ألف ريال، موضحاً أن له أكثر من 15 عامًا في مجال الصقارة، وأن هذا أغلى صقر يبيعه.

وثمن المزايا الكبيرة التي يقدمها نادي الصقور السعودي للطواريح وللصقارة بصورة عامة.

فعاليات وحوافز

وأكد أن الكثير من الصقارين عادوا لهذا الموروث بفضل الفعاليات والحوافز التي يقدمها النادي.

وعن قصة الطرح، أشار إلى أنه وزميله كانا في رحلة صيد، قبل أن يلمحا الشاهين ويلوحا له ويتمكنا من طرحه خلال ساعة من الزمن، متمنيًا التواجد مرة أخرى على منصة مزاد نادي الصقور السعودي.