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تراند اليوم : بالفيديو.. رجل الأعمال "ماجد الحكير" يروي سبب فشل "الحكير لاند"

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صحيفة الخليج 365: روى رجل الأعمال "ماجد الحكير" قصة فشل "الحكير لاند" مشيرا إلى أنه كانت هناك تدخلات كبيرة، وتم منعهم من التطوير.

وقال الحكير خلال لقائه في برنامج "في الصورة" : تجربة الحكير لاند كانت تجربة ناجحة ولكن كان هناك تحديات، والموضوع كان له تشكيلة مختلفة تماما وكان مشروع عائلي.

وتابع: في تلك الأيام كان في قوة من جانب المتشددين وقتها بحلال وحرام وممنوع الاختلاط فاختلط المشروع وتغير مفهومه.

وأضاف: كان المشروع موجه للعوائل وكان في خليط وعناصر مشتركة من الترفيه والأكل والشرب والفعاليات المختلفة، يعني اللي نشوفه في بوليفارد الرياض كان المفروض يكون في الحكير لاند.

ولفت إلى أن هيئة المعروف وبعض الجهات حدت من تطور المشروع.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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