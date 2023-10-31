شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذًا لتوجيهات القيادة.. وصول التوأمين السياميين النيجيريين إلى الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وصل الليلة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، التوأمان السياميان النيجيريان "حسنة وحسينة" برفقة والديهما، قادمين من جمهورية نيجيريا عبر طائرة الإخلاء الطبي الجوي السعودي بوزارة الدفاع.

ونُقل التوأمان فور وصولهما إلى مستشفى الملك عبد الله التخصصي للأطفال في وزارة الحرس الوطني، لدراسة حالتها، والنظر في إمكانية إجراء عملية فصلهما.

دعم القيادة

ورفع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رئيس الفريق الطبي د. عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، خالص الشكر والعرفان إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله، على ما يوليانه من اهتمام ودعم للبرنامج السعودي لفصل التوائم الملتصقة، وللعمل الإنساني بشكل عام.

وأوضح أن البرنامج يجسد التفوق الطبي السعودي الذي يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، لتطوير القطاع الصحي بالمملكة وجعله في مقدمة دول العالم.

حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة

وأعرب والدا التوأمين النيجيريين" حسنة وحسينة"، عن شكرهما الجزيل وامتنانهما لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، لما وجداه من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منذ وصولهما أرض المملكة، سائلين الله تعالى أن يحفظهما ويجزيهما خير الجزاء، وأن يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والأمان.