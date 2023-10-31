شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التقلبات الجوية.. الهلال الأحمر بالحدود الشمالية يرفع مستوى الجاهزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مستوى جاهزية الفرق الإسعافية العاملة مع إمكانية استدعاء الفرق الإسعافية الإضافية وفق ما يتطلبه الموقف تحسبًا لأي طارئ، تجاوبًا مع تحذيرات الجهات المختصة.

يأتي ذلك نظرًا إلى التقلبات الجوية المتوقعة على منطقة الحدود الشمالية.

تعليمات الدفاع المدني

ودعا الهلال الأحمر المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة، والأخذ بالتدابير اللازمة للوقاية من المخاطر التي قد تنتج عن الأمطار الغزيرة والسيول والالتزام بقواعد السلامة المرورية ومنها عدم السرعة الزائدة أثناء القيادة تجنبا للانزلاقات، والابتعاد عن مواقع تجمع المياه.

وأوضح مدير عام فرع الهيئة في المنطقة مساعد غالي العنزي، أن غرفة العمليات تتلقى اتصال طالبي الخدمة الإسعافية على الرقم 997، وتطبيق أسعفني على مدار 24 ساعة.