شكرا لقرائتكم خبر عن إذا ظهرت لديك هذه العلامة يجب أن تتوقف عن شرب القهوة على الفور لهذا السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

مشروب شهير ومحبب يتم تحضيره من حبوب نبات البن، وهي تعتبر واحدة من أكثر المشروبات شهرة واستهلاكاً في العالم تاريخ تناول القهوة يمتد لآلاف السنين، وقد شهدت تطورًا كبيرًا في طرق تحضيرها وتناولها على مر العصور.

دعا الأطباء إلى ضرورة التوقف التام عن تناول القهوة عند ظهور بعض الأعراض التي يمكن أن تكون إشارات إلى احتمالية الإصابة بالسكتة الدماغية. وطبقا لتقرير نشره موقع “إكسبريس”، تزداد فرصة الإصابة بالسكتة الدماغية بمعدل خمس مرات عندما يكون لديك اضطراب في نظام القلب يعرف بالرجفان الأذيني، حيث يبدو فيه أن القلب يرتعش نتيجة لاضطراب في نبضاته الكهربائية. !" وبحسب مؤسسة القلب البريطانية (BHF)، الأسباب الرئيسية للأضرار التي تحدث في القلب تشمل ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب التاجية، ومرض السكري، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الحالات الأخرى، مثل مرض صمام القلب، والتهاب التامور، واعتلال عضلة القلب، وإجراء عمليات جراحية في القلب هناك أسباب أخرى لحدوث الرجفان الأذيني يمكن أن تكون مرتبطة بالإجهاد البدني والعقلي وتشمل حالات صحية مثل التعرض لأزمات صحية وسرطان الرئة وانسداد الشعب الهوائية.

بالامتناع عن تناول فنجان القهوة صباحًا، يمكن تجنب ارتفاع احتمالية الإصابة بالرجفان الأذيني، وهذا وفقًا لتوصيات الجمعية الأمريكية لأمراض القلب الرجفان الأذيني يزيد من خطر تكون تجلطات دمية داخل عضلة القلب، وهذه التجلطات يمكن أن تكون خطيرة للحياة، خاصة إذا تنقلت إلى المخ وتسببت في حدوث سكتة دماغية. قد تكون هناك محفزات فردية للرجفان الأذيني تختلف من شخص لآخر على سبيل المثال، بعض الأشخاص قد يعانون من خفقان في القلب إذا شربوا القهوة. لذا، إذا كان شرب القهوة يثير نوبات من الخفقان في القلب، يُفضل تجنب تناولها تمامًا