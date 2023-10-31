تراند اليوم : شاهد.. رجل أعمال يربح أكثر من 3 مليار وخمس مائة مليون بعد شراء أرض خام قبل عام في الرياض

صحيفة الخليج 365: أجرى الإعلامي محمد الدريم، لقاء مع رجل الأعمال عبدالمجيد الجريوي الذي اشترى أرض تركة "آل سيار" الخام ومساحتها 13 مليون م٢ بمدينة الرياض.

وقال الجريوي، في مقطع فيديو نشره "الدريم" عبر حسابه بمنصة "إكس": اشتريت أرض السيار من رجل أعمال بقيمة 3 مليار ونصف المليار، وقيمتها السوقية 7 مليار".

ومن جانبه، أوضح الدريم، أن أرض السيار يقام على أول جزء منها مزاد في فندق الفورسيزون، مشيرا إلى أن قيمة أرض السيار بعد عام من شرائها وصل إلى 7 مليار.

وتابع أن الجريوي سيربح من أرض السيار ٣ مليار وخمس مائة مليون بعد شرائها بسنة فقط.