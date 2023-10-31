شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على المدينة المنورة.. اعرف مواعيدها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بهطول أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، على محافظات العلا والعيص وبدر ووادي الفرع.

وأوضح المركز أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 ليلًا.

الطقس في الحناكية والمهد وخيبر

كما أصدر المركز تنبيهًا تضمن هطول أمطار متوسطة، تشمل تأثيراتها رياحا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقطًا للبرد، وجريانًا للسيول، وصواعق رعدية، على محافظات الحناكية والمهد وخيبر.

وأشار إلى أن الحالة تبدأ الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 ليلًا.