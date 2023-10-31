شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف إذا تم حظرك على واتساب WhatsApp ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

لا يوفر تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب ، طريقة محددة لمعرفة ما إذا كان شخص ما قد قام بحظرك، ومع ذلك، هناك علامات معينة يمكن أن تشير إلى ما إذا تم حظرك أم لا.

ويتضمن ذلك عدد من العلامات منها عدم القدرة على رؤية آخر ظهور للشخص أو حالة اتصاله بالإنترنت، وعدم رؤية تحديثات لصورة ملفه الشخصي، وكذلك تلقي علامة اختيار واحدة فقط عند إرسال الرسائل، وعدم إجراء المكالمات.

جدير بالذكر أن ملاحظة أن هذه العلامات ليست ضمانًا على أن الشخص قد حظرك بالفعل، ويمكن أن تكون علامة لأسباب أخرى مثل إعدادات الخصوصية أو مشكلات الاتصال بالإنترنت، وفقا لـ Times

عندما يقوم شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن بعد ذلك من رؤية آخر ظهور له أو حالة اتصاله بالإنترنت، وذلك لأن واتساب سيقوم بإخفاء هذه المعلومات عنك لحماية خصوصيتك.

لا ترى تحديثات لصورة الملف الشخصي الخاصة بهم

إذا قام شخص ما بحظرك على واتساب، فلن تتمكن بعد الآن من رؤية التحديثات على صورة ملفه الشخصي. هذه أيضًا ميزة خصوصية حيث يهدف واتساب إلى حماية خصوصيتك.

لن تظهر أبدًا العلامات الزرقاء الخاصة بتسليم الرسالة

عندما ترسل رسالة إلى شخص قام بحظرك، لن ترى سوى علامة اختيار واحدة بجوار الرسالة، وهذا يعني أنه تم إرسال الرسالة، ولكن لم يتم تسليمها، وذلك لأن واتساب سيمنع تسليم الرسالة إلى جهة الاتصال المحظورة.

لن يتم الرد على أي مكالمات تحاول إجراؤها

إذا حاولت الاتصال بشخص قام بحظرك، فلن تتم المكالمة، وذلك لأن واتساب سيمنع اتصال المكالمة.