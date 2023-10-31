شكرا لمتابعة خبر عن شاب يكمل نومه داخل خيمة غامرة في مياه السيول.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استعرض مقطع فيديو متداول شاب ينام داخل خيمة غامرة في مياه السيول التي سيطرت عليها من كل اتجاه.

وأظهر المقطع الشاب وهو غارق في نومه على الأرض داخل خيمة، والسيول غامرة في المكان، ويحاول صديقه إيقاظه.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، تبوك، القصيم والجوف.