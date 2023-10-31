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محمد الدريم : كنت أحد أبناء جمعية إنسان..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - صرح الإعلامي والمختص بشأن العقار محمد الدريم ، أنه تربى داخل جمعية «إنسان» لرعاية الأيتام ، وذلك أثناء حضوره لحفل الزفاف الجماعي للجمعية في دورته السابعة .

وقال الدريم في مقطع فيديو ، “عندما كان عمري 10 سنوات كنت أحد أبناء الجمعية ، والصراحة عشت أيام حلوة فيها ، وجيت اليوم حتى أرد الوفاء إليهم” .

والجدير بالذكر إقامة حفل الزواج الجماعي لأبناء جمعية إنسان، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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