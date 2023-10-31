شكرا لمتابعة خبر عن محمد الدريم : كنت أحد أبناء جمعية إنسان..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - صرح الإعلامي والمختص بشأن العقار محمد الدريم ، أنه تربى داخل جمعية «إنسان» لرعاية الأيتام ، وذلك أثناء حضوره لحفل الزفاف الجماعي للجمعية في دورته السابعة .

وقال الدريم في مقطع فيديو ، “عندما كان عمري 10 سنوات كنت أحد أبناء الجمعية ، والصراحة عشت أيام حلوة فيها ، وجيت اليوم حتى أرد الوفاء إليهم” .

والجدير بالذكر إقامة حفل الزواج الجماعي لأبناء جمعية إنسان، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ،أمير منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة الجمعية.