تراند اليوم : شاهد: أول صور من الأقمار الصناعية تكشف مسافة توغل دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة

ترجمة حصرية: كشفت "نيويورك تايمز"، عن صور من الأقمار الصناعية توضح مسافة توغل دبابات الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.

التقدمات الإسرائيلية

وقالت الصحيفة الأمريكية، إن صور الأقمار الصناعية التي تم التقاطها صباح الإثنين أظهرت الحجم الكبير لأحد التقدمات الإسرائيلية الرئيسية في شمال غزة، موضحة أن مئات المركبات المدرعة توغلت على بعد أميال عبر الحدود إلى المناطق الحضرية على مشارف مدينة غزة.

الغزو الإسرائيلي

وأشارت الصحيفة، إلى أن مجموعات عديدة من عشرات المركبات المدرعة تقطع الحقول المفتوحة وتتجمع في المناطق الحضرية، كما أبانت صورة مدى انتقال أحد الخطوط الرئيسية للغزو الإسرائيلي إلى غزة والدمار الذي سببه.

مركبات إسرائيلية

وذكرت الصحيفة، أن الصور رصدت مركبات إسرائيلية جنوبا حتى حي الكرامة شمال مدينة غزة، ويبدو أن العديد من المباني المجاورة قد تعرضت لأضرار جسيمة أو دمرت بالكامل بسبب الغارات الجوية.

الغارات الجوية

ولفتت إلى أنه يمكن رؤية مئات الحفر الناجمة عن الغارات الجوية والقصف، بما في ذلك في المنازل وعلى الطرق، وقد سويت المباني السكنية بالأرض.

الآليات المدرعة

وتابعت: شوهدت صفوف من الآليات المدرعة على الطريق الرئيسي الممتد من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وكذلك في الزاوية الشمالية الشرقية من القطاع، في بلدة بيت حانون.