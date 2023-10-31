تراند اليوم : تركي آل الشيخ يحذر من استخدام شعار "موسم الرياض" بدون أي موافقة خطية

صحيفة الخليج 365: نشر رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ، بيانا من الهيئة يحذر فيه من استخدام شعار "موسم الرياض" بدون أي موافقة خطية.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على منصة إكس: تنبيه عام ... لجميع مستخدمي شعار "موسم الرياض" بدون أي موافقة خطية من الهيئة العامة للترفيه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية العلامة التجارية وحقوقها.

وجاء ببيان الهيئة العامة للترفيه، أن استخدام شعار "موسم الرياض" بشكل مباشر أو غير مباشر يستوجب الحصول على موافقة خطية منها؛ لضمان الحفاظ على حقوقها وحقوق الرعاة الرسميين للموسم.

وأهابت الهيئة بجميع الشركات والمؤسسات والجهات والأفراد بعدم استخدام أو استغلال أي حق، أو امتياز أو اسم أو تصميم، أو رسومات، أو شعارات أو غير ذلك من العلامات التجارية العائدة الخاصة بموسم الرياض.

وتوعدت الهيئة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لحماية العلامات التجارية والحقوق المتصلة بها لموسم الرياض ضد كل من يتعدى أو ينتهك حقوق العلامة التجارية.