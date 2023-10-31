شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. خبراء "الفاو" يشرفون على تركيب جهاز تجفيف "التين" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار وفد من خبراء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وبرنامج ريف أمس الاثنين، فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقه جازان.

وجاءت زيارة الوفد بهدف الإشراف على تركيب جهاز التجفيف الشمسي لفاكهة التين، الذي يجري تنفيذه وتركيبه في إحدى مزارع التين بمحافظه أبو عريش.

الجهاز الأول من نوعه

ويعد الجهاز الأول من نوعه لتجفيف التين وتجهيزه في المملكة، الذي تعمل جمعية التسويق الزراعي في جازان على تشغيله وتفعيل العمل به لخدمة مزارعي المنطقة.

وأشاد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة م. محمد بن علي آل عطيف الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع الزراعة، ودعمها للمزارعين لتحقيق الجودة في الإنتاج الزراعي، وذلك ضمن رؤية السعودية 2030.