8 مواقع بيئية وصحية مخالفة

نفَّذت أمانة منطقة الرياض حملات ميدانية مشتركة، أزالت خلالها حظائر مواشٍ، ومسالخ غير نظامية، وسكراب، وغيرها من المظاهر التي تشوه البيئة وتضرة بالصحة العامة، في مناطق مأهولة شملت مواقع مخالفة داخل سور مطار الملك خالد على طريق الثمامة.

وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة شملت مسالخ غير نظامية، وشبوك أغنام، وحظائر حيوانات مخالفة، وغيرها من مظاهر تشوه المشهد البصري، المزعجة لسكان المدينة.

يذكر، أن جهود أمانة الرياض في إزالة التشوه البصري، تأتي في إطار تحسين المشهد الحضري للحفاظ على بيئة آمنة، نظيفة، ورفع مؤشر الاستدامة البيئية في مدينة الرياض.