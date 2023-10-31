وأوضحت الأمانة أن أعمال الإزالة شملت مسالخ غير نظامية، وشبوك أغنام، وحظائر حيوانات مخالفة، وغيرها من مظاهر تشوه المشهد البصري، المزعجة لسكان المدينة.
يذكر، أن جهود أمانة الرياض في إزالة التشوه البصري، تأتي في إطار تحسين المشهد الحضري للحفاظ على بيئة آمنة، نظيفة، ورفع مؤشر الاستدامة البيئية في مدينة الرياض.
كانت هذه تفاصيل خبر 8 مواقع بيئية وصحية مخالفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.