شكرا لقرائتكم خبر عن ضعي الفازلين مع الفلفل على هذا المكان من جسمك قبل النوم وشوفي الفرق النتيجة هتبهرك!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

عندما نقوم بوضع الفازلين على الفلفل الحامي نحصل على وصفة فعالة تساعد على تفتيح البشرة وتساعد على التخلص من البقع الداكنة الموجودة بها، لذلك تكون تلك الوصفة من أهم الوصفات التي تساعد على التفتيح بصورة ملحوظة من أول استخدام وعند استخدام تلك الوصفة لعدة أسابيع سوف نلاحظ بمدى تغير لون البشرة إلى درجة فاتحة ولكن يذهب الحرص الشديد من حدوث أي التهابات للبشرة عند استخدامها وسوف نوضح لكم طريقة الاستخدام من خلال هذا المقال.

مكونات وصفة الفازلين والفلفل الحامي

تتكون تلك الوصفة من عدة مكونات بسيطة وسهلة وموجودة في جميع منازلنا وسوف نوضح تلك المكونات من خلال ما يأتي.

معلقة من فلفل الشطة الحامي.

معلقة من الفازلين.

معلقة من زيت جوز الهند.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة تحضير الوصفة تحضر تلك الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة ويمكن للجميع تحضيرها بكل سهولة وسوف نوضح خطوات التحضير من خلال ما يأتي.

نحضر وعاء ونضع به جميع المكونات ونقلبهم جيدا حتى تختلط سويا.

ثم بعد ذلك تقوم بوضع الخليط على البشرة بعد القيام بغسلها بشكل جيد وتنشيفها

بواسطة فوطة قطنية.

ثم بعد ذلك نترك الوصفة على الوجه لمدة 15 دقيقة.

ثم بعد ذلك نقوم بغسلها بالماء والغسول وسوف نلاحظ التخلص من البقع الداكنة وتفتيح البشرة من أول استخدام للوصفة والتخلص من آثار حروق الشمس وتوحيد لون البشرة وإخفاء آثار الحبوب والبثور.

نصائح لاستخدام وصفة الفازلين والفلفل الحامي

عندما نستخدم تلك الوصفة يجب علينا أن نتبع عدة نصائح ضرورية حتى لا يحدث أي مشاكل للبشرة سوف نوضح تلك النصائح من خلال ما يلي.

يجب عمل اختبار للوصفة قبل استخدامها على البشرة حتى لا حتى لا يكون هناك تحسس من الفلفل الحامي ويؤدي إلى التهاب البشرة.

في حالة حدوث أي تهيج واحمرار للبشرة يجب غسل البشرة بصورة سريعة وعدم ترك الوصفة عليها.

الحرص على وضع الزبادي بعد غسل الوجه من الوصفة حتى لا يحدث أي احمرار أو تهيج للبشرة.