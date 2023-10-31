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شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء

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شكرا لقرائتكم شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت شركة الكهرباء أنه يمكن تسديد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء عن طريق Apple Pay، مدى أو البطاقات الائتمانية، وذلك للحسابات السكنية الموثقة فقط عبر تطبيق الكهرباء على الرابط التالي: هنا 

كما أوضحت شركة الكهرباء خطوات دفع فاتورة الاستهلاك إلكترونيًّا عن طريق التطبيق المخصص لذلك عبر الجوال.

جاءت الخطوات كما يلي:

1- من شاشة فواتيري ادفع فاتورتك.

2- قم باختيار المبلغ المراد دفعه ثم اختر طريقة الدفع وانقر ادفع.

3- قم بالسداد.

4- تم بنجاح دفع الفاتورة.

أيضًا يمكن الدفع عن طريق الهواتف الذكية، حيث إن هناك عدة خدمات أبرزها:

– تسجيل المشترك.

– خدمات حسابي (تعريف حساب، بدء خدمة، إنهاء الخدمة).

– نقل الملكية.

– حساب لا يخصني (خدمة الإبلاغ عن حساب لا يخص المشترك).

– مركز الرسائل.

– طلبات حجز المواعيد.

– طلبات الفواتير.

– عرض خطة الأقساط.

– استعراض كل طلبات وبلاغات المشترك.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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