شكرا لقرائتكم شرط سداد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت شركة الكهرباء أنه يمكن تسديد 50% من المبلغ المطلوب لفاتورة الكهرباء عن طريق Apple Pay، مدى أو البطاقات الائتمانية، وذلك للحسابات السكنية الموثقة فقط عبر تطبيق الكهرباء على الرابط التالي: هنا

كما أوضحت شركة الكهرباء خطوات دفع فاتورة الاستهلاك إلكترونيًّا عن طريق التطبيق المخصص لذلك عبر الجوال.