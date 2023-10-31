شكرا لقرائتكم تعليق الدراسة الحضورية في مدارس جازان غدًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان تعليقَ الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء في جميع مكاتب تعليم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان وإدارة تعليم صبيا والمدارس التابعة لها؛ وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأفادت الإدارة بأن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة “مدرستي” لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم بمنطقة جازان.

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تعليم عسير

وفي وقت سابق، أعلن تعليم عسير أنه حرصًا على سلامة الجميع، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، تقرّر استمرار تحويل الدراسة ليوم غدٍ الثلاثاء لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي، لجميع المدارس.

وكذلك، وبناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الثلاثاء 16/ 4/ 1445هـ عن بُعد عبر منصة مدرستي لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس تعليم بيشة.