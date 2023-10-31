شكرا لقرائتكم نيوم تدخل في شراكة بقيمة 50 مليون دولار لرعاية نظام Web3 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - دخلت شركة نيوم السعودية شراكة إستراتيجية مع شركة “أنيموكا براندز”، المتخصصة في التكنولوجيا الرقمية والبلوكتشين، مع ضخ صندوق الاستثمار التابع لـ”نيوم” 50 مليون دولار في شركة التكنولوجيا عبر شراء أسهم بقيمة 25 مليون دولار وتمويل مقابل سندات قابلة للتحويل بقيمة 25 مليون دولار أخرى.

شراكة إستراتيجية مع نيوم

وقالت “أنيموكا”، المصنفة ضمن الشركات سريعة النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: إن هدف الشراكة هو دعم التطوير الإقليمي لتكنولوجيا “ويب 3″، التي تقوم على تقنية سلسلة الكتل والتي عززت ظهور فكرة الإدارة اللامركزية والاقتصاد القائم على الترميز، بحسب بيان نشرته على موقعها الرسمي.

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كجزء من الشراكة الإستراتيجية، ستعمل “أنيموكا براندز” مع نيوم” على بناء قدرات خدمة “ويب 3” المؤسسية مع إمكانية الاستغلال التجاري العالمي لها، والتي سيتم نشرها لدعم التقدم التكنولوجي في الرياض ومنطقة نيوم.

أهمية الشركة مع أنيموكا

تتضمن المشاريع المستهدفة في الرياض بالشراكة مع “أنيموكا” مجموعة من المبادرات، بما في ذلك خطط لإنشاء مركز داخل نيوم لرعاية نظام Web3 محليًّا وجلب قدرات واستثمارات واسعة من شركائها والشركات التابعة لها.

وصرح ماجد مفتي، الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم الاستثماري في بيان، “بأن الشراكة تأتي لدعم تطوير البنية التحتية الرقمية لنيوم.. تكنولوجيا (ويب 3) وتطوير البنية التحتية ليست فقط أساسًا مهمًّا لبنية نيوم التقنية، بل لديها أيضًا القدرة على إحداث ثورة في الصناعات العالمية، وهو ما تعمل تلك الشراكة على تسريعه”.

مشروع نيوم

يُذكر أن شركة نيوم التي تأسست في عام 2019 تتولى عمليات تطوير منطقة نيوم والإشراف عليها، وتعود ملكيتها إلى صندوق الاستثمارات العامة. وتعمل الشركة على إنشاء مدن جديدة وبنية تحتية كاملة للمنطقة، ومناطق صناعية، ومراكز للإبداع لدعم الفنون، ومراكز للابتكار تدعم قطاع الأعمال.

تقع نيوم في منطقة البحر الأحمر على ساحل شمال غرب السعودية، وتمتد على مساحة تقدر بحوالي 26,500 كيلومتر مربع. يتوقع أن تكون نيوم مدينة ذات تصميم حديث ومستدام تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات.

أهمية مشروع نيوم للسعودية

يهدف مشروع نيوم إلى جذب الاستثمارات وتعزيز الابتكار وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل السياحة، والترفيه، والطاقة، والتكنولوجيا، والزراعة، والبحوث العلمية. من المتوقع أن تكون نيوم مدينة مستقلة تتمتع بالعديد من المزايا والمرافق الحديثة.

تهدف المملكة العربية السعودية إلى جعل نيوم واحدة من أكبر المدن الاقتصادية والتكنولوجية في العالم، وتقديم فرص عمل وتحسين جودة الحياة.

نيوم هي مدينة ومشروع تطوير ضخم يقع في المملكة العربية السعودية. تم الإعلان عن هذا المشروع الضخم في عام 2017 كجزء من رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي وتنويعه بعيدًا عن الاعتماد النفطي.

مدينة تعتمد على التكنولوجيا

تقع مدينة نيوم في منطقة البحر الأحمر على طول الساحل الشمالي الغربي للمملكة العربية السعودية، وتمتد على مساحة تزيد عن 26,500 كيلومتر مربع. يتوقع أن تكون نيوم مدينة ذكية مستدامة، تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة في مختلف جوانبها، بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة، والنقل، والاتصالات.

تهدف نيوم إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز الابتكار والتنمية الاقتصادية في المنطقة. من المتوقع أن تشمل المدينة العديد من القطاعات الاقتصادية المتنوعة مثل السياحة، والترفيه، والتكنولوجيا، والزراعة، والبحوث العلمية.

تعد نيوم مشروعًا طموحًا ورؤية إستراتيجية لتطوير المنطقة، ومن المتوقع أن تكون واحدة من أكبر المشاريع في العالم. تهدف المملكة العربية السعودية إلى بناء مدينة مستدامة تعتمد على التكنولوجيا وتقديم فرص عمل وتعزيز نمط الحياة وجودة الحياة للمواطنين والمقيمين في المنطقة.