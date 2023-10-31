شكرا لقرائتكم مطر الفجر راحة وتفاؤل وبداية يوم جميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - عبر العديد من المواطنين عن سعادتهم وتفاؤلهم بهطول مطر الفجر في العديد من مدن ومناطق المملكة، مؤكدين أنه بداية ليوم طيب جميل إن شاء الله.

مطر الفجر

وشارك مرتادو مواقع التواصل تجاربهم من المناطق والأحياء التي يعيشون فيها بعد هطول أمطار الفجر حيث قال أحدهم : “مطر الفجر يسرّ الخاطر ويشرح الصدر” فيما قال متابع آخر:” اللهم من فضلك مطر الفجر نعيم نعيم اللهم صيّبًا نافعاً”، وقالت إحدى المتابعات: “اليوم طريق الجامعة يفتح النفس الشوارع رطبة من مطر الفجر والحين تمطر وخّيال”.

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بداية يوم جميل

فيما علق متابع آخر بالقول: “صبحكم الله بالخير مطر الفجر راحة وتفاؤل وبداية يوم جميل” واتفقت معه مغردة أخرى بالقول: “مطر الفجر له شعور غير”.

توقعات الأرصاد اليوم

ومن جانبه توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، حائل، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية ، الجوف ، الحدود الشمالية، المدينة المنورة، تبوك، كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، تبوك.