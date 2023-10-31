شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية تؤدي إلى جريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والقصيم وحائل.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وتبوك.

كما يتوقع تشكل الضباب خلال الليل والصباح الباكر على مرتفعات من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة وتبوك.

حركة الرياح وارتفاع الموج وحالة البحر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-38 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا خلال الليل من شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

وقد تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 50 كم/ساعة مع تشكّل السحب الرعدية الممطرة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس اليوم في المنطقة الشرقية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الجبيل والخبر والدمام والظهران والقطيف ورأس تنورة، أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في الرياض

تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر أمطارًا خفيفة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في مكة المكرمة

يُتوقع أن تشهد جدة أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في المدينة المنورة

تشهد الرايس وينبع شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الجوف

تستمر حالة الأمطار الخفيفة على دومة الجندل وسكاكا، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في الباحة

يُتوقع أن تشهد الباحة وبلجرشي أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم في تبوك

تشهد تبوك وتيماء شبورة مائية (ضباب خفيف)، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5) كيلومترات.

حالة الطقس اليوم في الحدود الشمالية

تستمر حالة الأمطار الخفيفة على العويقيلة وحزم الجلاميد ورفحاء وعرعر، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في جازان

يُتوقع أن تشهد جازان وفرسان أمطارًا خفيفة، مع رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في القصيم

تشهد الخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور، يصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

حالة الطقس اليوم في عسير

تستمر حالة الأمطار الخفيفة على النماص وبلقرن، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.